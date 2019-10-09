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Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma, saat 11.00'de salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli oyuncular ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Sakatlıkları bulunan Moses ve Rodrigues ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Yukatel Denizlispor

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