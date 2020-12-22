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Fenerbahçe'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.12.2020 12:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı

Fenerbahçe'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı öncesi bir futbolcu ve bir idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak

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