Fenerbahçe'de 120 milyon TL'lik kadro dışı!

Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birisini yapan Fenerbahçe'de dün de kadro depremi yaşandı... UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 23 kişilik kadroyu belirleyen teknik direktör Phillip Cocu tam 7 ismi listeye yazmadı. Bu şok karar, sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.

ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Kadro dışı kalan isimler arasında özellikle Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve Tolga Ciğerci dikkat çekiyor. Ayrıca genç isimler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da listeye yazılmadı..

KAMENİ 4. KALECİ OLDU

kaleci durumuna düşen Kameni de Avrupa Ligi'nde olmayacak. Fenerbahçe yönetiminin söz konusu 7 futbolcuya bu sezon 120 milyon lira maaş ödeyecek olması da tartışılan bir diğer konu...

TARTIŞILAN AATİF LİSTEDE

UEFA ile yapılan anlaşma gereği kadroya 3'ü altyapıdan 23 kişi yazılabildiği için böyle bir karar alındı. Ancak Cocu'nun takımın tartışılan ismi Aatif'i kadroda tutması dikkatleri çekti.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM

Sosyal medyadan mesaj yayınlayan Soldado, "Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak" dedi.

3 YENİ TRANSFER LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde kadrosuna kattığı üç isim de Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı. Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, en azından Ocak'a kadar Avrupa'da yok.

(FANATİK)

