SPOR

Fenerbahçe'de 120 milyon TL'lik kadro dışı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.09.2018 09:13 | Son Güncelleme

Cocu, kulübe yıllık maaş yükü 120 milyon lira olan Soldado, Ekici, Dirar, Kameni, Tolga, Ferdi ve Berke Özer’i Avrupa dışında bıraktı.

Fenerbahçe'de 120 milyon TL'lik kadro dışı!

Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birisini yapan Fenerbahçe'de dün de kadro depremi yaşandı... UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 23 kişilik kadroyu belirleyen teknik direktör Phillip Cocu tam 7 ismi listeye yazmadı. Bu şok karar, sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.

ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Kadro dışı kalan isimler arasında özellikle Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve Tolga Ciğerci dikkat çekiyor. Ayrıca genç isimler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da listeye yazılmadı..

KAMENİ 4. KALECİ OLDU

    1. kaleci durumuna düşen Kameni de Avrupa Ligi'nde olmayacak. Fenerbahçe yönetiminin söz konusu 7 futbolcuya bu sezon 120 milyon lira maaş ödeyecek olması da tartışılan bir diğer konu...

TARTIŞILAN AATİF LİSTEDE

UEFA ile yapılan anlaşma gereği kadroya 3'ü altyapıdan 23 kişi yazılabildiği için böyle bir karar alındı. Ancak Cocu'nun takımın tartışılan ismi Aatif'i kadroda tutması dikkatleri çekti.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM

Sosyal medyadan mesaj yayınlayan Soldado, "Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Ama şu anda tek isteğim takım arkadaşlarıma destek olmak" dedi.

3 YENİ TRANSFER LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde kadrosuna kattığı üç isim de Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı. Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, en azından Ocak'a kadar Avrupa'da yok.

(FANATİK)

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeliFenerbahçe'de Arsene Wenger modeli
UEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan Cocu'ya mesaj: Hayal kırıklığına uğradımUEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan Cocu'ya mesaj: Hayal kırıklığına uğradım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Soldado, Ekici, Dirar, Kameni, Tolga, Ferdi Berke Özer

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

Slimani gerçeği ortaya çıktı!

Slimani gerçeği ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de 120 milyon TL'lik kadro dışı!

Fenerbahçe'de 120 milyon TL'lik kadro dışı!

Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

UEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan Cocu'ya mesaj: Hayal kırıklığına uğradım

UEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan Cocu'ya mesaj: Hayal kırıklığına uğradım

Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Carlos Carvalhal düşünülüyor iddiası

Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Carlos Carvalhal düşünülüyor iddiası

Phillip Cocu için olay yorum: Fenerbahçe günleri sayılı

Phillip Cocu için olay yorum: Fenerbahçe günleri sayılı

Fenerbahçe kadroyu UEFA'ya bildirdi

Fenerbahçe kadroyu UEFA'ya bildirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.