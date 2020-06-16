Fenerbahçe'de 4 değişiklik birden!

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'inde 4 değişiklikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Tahir Karapınar, Trabzonspor karşısında biri zorunlu dört değişikliğe gitti.

Karapınar, ligdeki Kayserispor maçında kırmızı kart görerek Trabzonspor karşısında cezalı duruma düşen Ozan Tufan'ın yanı sıra Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'i kulübeye çekti.

Tahir Karapınar, bu isimlerin yerine Kayserispor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Hasan Ali Kaldırım ile Tolga Ciğerci, Miha Zajc ve Vedat Muriqi'e şans verdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünde Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım yer aldı. Orta ikilide tercihini Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci'den yana kullanan sarı-lacivertliler, bu isimlerin önünde Miha Zajc'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Deniz Türüç ve Garry Rodrigues'e görev veren Fenerbahçe, forvette ise Vedat Muriqi'i tercih etti.