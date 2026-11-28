Galatasaray'ın eski başkanlarından Burak Elmas, SporON YouTube kanalına konuk olarak sarı-kırmızılı kulüpte görev yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transfer gündeminden teknik direktör tercihlerine, Fatih Terim ile yolların ayrılmasından Okan Buruk'a yönelik eleştirilere kadar birçok konuya değinen Elmas, Gedson Fernandes transferinin neden gerçekleşmediğini de anlattı.

Gedson Fernandes'i kadrolarına katmayı çok istediklerini belirten Elmas, Benfica'nın transfere izin vermediğini söyledi. Dönemin Benfica Başkanı Rui Costa ile doğrudan iletişim kurduklarını aktaran eski başkan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Gedson Fernandes'i çok istedik. Benfica kesinlikle Gedson'u bize vermek istemedi. “Satmayı ve kiralamayı düşünmüyoruz” dedi. Hatta Fatih Hoca'nın öğrencisi Rui Costa, kulüp başkanı seçilmişti. Ben bir tebrik mektubu yolladım, Hoca da konuştu, Rui Costa da 'Kesinlikle vermek istemiyoruz." dedi.

GEDSON İÇİN 7,5 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Transferin gerçekleşmeme sürecine ilişkin ayrıntıları da paylaşan Burak Elmas, ocak ayında kulübün farklı bir yapılanmaya yöneldiğini ve Luis Campos ile çalışmaya başladıklarını ifade etti. Gedson Fernandes için sonradan bir fırsat doğduğunu ancak istenen bonservis bedelinin yüksek bulunduğunu belirten Elmas, şunları söyledi:

"Ocak ayının dengeleri bambaşkaydı. Fatih Hoca'yla yolları ayırdıktan sonra, başka futbol yapılanmasına gitmeye karar verdik.

Luis Campos'la anlaştık. O sırada 'Gedson hazır' diye mesaj geldi aracılardan. Ciddi bir maliyet. %50 için 7,5 milyon euro istendi. O sezon artık bir sonraki sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına başlamıştık. Luis'le konuştuk, 'o sene için öncelik kaleci olduğunu, sonraki yılları riske atmamak adına yüksek bonservisli transfer yapmayalım, yazın daha büyük bir havuz olacak elimizde, onun yerine daha uygun maliyetli alternatif bulabiliriz' kararı aldık.”

"ŞEREFSİZLİK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik eleştirileri de değerlendiren Burak Elmas, sosyal medyadaki bazı yaklaşımlara tepki gösterdi. Kulübün futbolcularını, teknik direktörünü ve yöneticilerini koruması gerektiğini vurgulayan Elmas, açıklamasında sert ifadeler kullandı.

"Sosyal medyada çok bilgili olmayan çoğunluğu, ters tarafa yönlendirmeye çalışan bazı üyeler var. Galatasaray'ın, hem oyuncuları, teknik direktörü, yönetimleri, bu olaylardan koruması lazım.

Okan Buruk'a yapılanlar kabul edilebilir değil. Daha da ağır bir şey söyleyeyim; şerefsizlik!"

Elmas, Okan Buruk'un göreve geliş zamanlamasının da doğru olduğunu savunarak, kendi başkanlık döneminde takımın başına geçmesi halinde benzer tepkilerle karşılaşabileceğini dile getirdi.

"İYİ Kİ GETİRMEMİŞİZ"

Okan Buruk'un Galatasaray'a geliş sürecini değerlendiren eski başkan, başarılı teknik adamın daha önce göreve getirilmesi halinde büyük baskı altında kalacağını söyledi.

"Okan Buruk'u iyi ki getirmemişiz. Eğer Okan Buruk o 6 ayda gelseydi, onu da paramparça ederlerdi. Okan Buruk'un gelme zamanlaması hem Galatasaray hem kendi açısından daha uygun olmuş."

"GUARDIOLA İLE GÖRÜŞTÜM"

Burak Elmas, Domenec Torrent'in Galatasaray'ın başına getirilme sürecinde yaptığı teknik direktör arayışlarına da değindi. Torrent'ten önce Roger Schmidt ile görüştüğünü, Pep Guardiola ile de iletişim kurduğunu belirten Elmas, İspanyol teknik adamın Torrent hakkındaki görüşlerini aktardı.

"Torrent öncesi Roger Schmidt'le görüştüm, 'PSV'de memnunum' dedi. Pep'le konuştum, Guardiola'yla; Torrent'in sunum yapmasını istedim. Guardiola, Torrent için 'futbol bilgisi, hayatımda gördüğüm en üst seviyede olan insanlardan biri' dedi.”

"ARADA KAVGA EDEBİLİRİZ"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabete ve iki kulübün ilişkilerine dair de konuşan Elmas, başkanlık döneminde Ali Koç ile Türk futbolunun sorunları konusunda ortak hareket etmeyi önerdiğini açıkladı.

"Başkan olduktan sonra Ali Koç'la bir ortamda karşılaştık, “Türk futbolunun hakem ve naklen yayın sorunu var; Galatasaray ve Fenerbahçe burayı birlikte halledebilir. Birbirimizin altını oymak yerine, sahada rekabet edelim sonuna kadar ama en büyük iki camia beraber hareket edelim' dedim.

Ali Başkan da bizim söylediğimizin haricinde arkadan dolaşıp hiçbir şey yapmadı. 3 büyük kulüplerin eski başkanları gibi bir ilişki yürütmeye çalıştık. Başka bir başkanla da bunu denedim, bana 'Ara sıra taraftarın gazını almak için kavga edebiliriz' dedi.”

"TERİM'İ GÖNDERDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Burak Elmas'a yöneltilen sorulardan biri de Fatih Terim ile yolların ayrılmasıyla ilgiliydi. Bu kararından dolayı pişmanlık duymadığını belirten Elmas, Terim'in kendisi için taşıdığı değerin altını çizdi. Ancak başkanlık görevinde kişisel duygularla değil, kulübün geleceğine yönelik düşüncelerle hareket edilmesi gerektiğini savundu.

"Değilim. Çok zor bir karardı. Ben Galatasaray taraftarıyım, taraftar için Fatih Terim ne ifade ediyorsa benim için de aynı şeyi ifade ediyor."

"DUYGULARINIZLA KARAR VEREMEZSİNİZ"

Fatih Terim ile yolları ayırma kararının kolay olmadığını yineleyen Elmas, başkanlık makamının sorumluluklarına dikkat çekti. Alınan kararların kişilerin değerini değiştirmeyeceğini belirten eski başkan, o dönemde planladığı futbol yapılanmasını hayata geçiremediğini düşündüğünü ifade etti.

"Fakat o başkanlık koltuğuna geliyorsanız, Galatasaray için ilerde doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi, haklı çıkmayabilirsiniz ama yapmak zorundasınız. O koltuk, idareten oturulan bir koltuk değil. Duygularınızla karar veremezsiniz. O verilen karar, Fatih Hoca'nın değerinden eksiltme yapmaz. O dönem alınmış sonuçlarla ilgili, yapmak istediklerimin olmadığını düşünmemle ilgili.”