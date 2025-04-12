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Fenerbahçe'de 6 isim tehlikede! Sivas maçında...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.04.2025 10:35
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de 6 isim tehlikede! Sivas maçında...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

6 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında. Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

Sarı-lacivertli ekipte, Sivasspor mücadelesi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Gribal enfeksiyon sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan İrfan Can Eğribayat da takıma dahil oldu.

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