Fenerbahçe'de 225 milyonluk hayal kırıklığı

Kupaya çeyrek finalde havlu atan sarı lacivertli takım, ligde de son Gençlerbirliği mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını neredeyse mucizelere bırakmış durumda. Zira 1 maçı eksik olan lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisindeler. Üstelik takımın sergilediği futbol kimseye ümit vermiyor. Fenerbahçe adına daha üzücü tablo ise transfere harcanan para ve her yıl giderek artan borç.

FUTBOLCULARA 215 MİLYON EURO

Ali Koç başkanlığındaki 3. sezonunu yaşayan Fenerbahçe, her yıl silbaştan takım kurdu. 2018-19 sezonunda 16, 2019-20'de 14, bu sezon ise tam 22 futbolcu transfer edildi. Üç sezonda alınan 52 oyuncunun sadece bonservis ve kira bedellerine en az 65 milyon Euro ödendi (bazılarının kira bedeli açıklanmadı). Oyunculara ödenen ücretler bunun çok daha fazlası. Fenerbahçe uzun süredir futbolculara ödediği paraları açıklamıyor. Ancak piyasa koşulları doğrultusunda bir değerlendirme yapılınca, 52 oyuncu ile yapılan sözleşmeler karşılığında toplam 150 milyon Euro'luk yükümlülük altına girildiği tahmin ediliyor.