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Fenerbahçe'de 225 milyonluk hayal kırıklığı

16.03.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 225 milyonluk hayal kırıklığı

Tam 6 yıldır ne Süper Lig ne de Ziraat Türkiye Kupası kaldırabilen Fenerbahçe, bu sezonu da boş geçmek üzere...

Kupaya çeyrek finalde havlu atan sarı lacivertli takım, ligde de son Gençlerbirliği mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını neredeyse mucizelere bırakmış durumda. Zira 1 maçı eksik olan lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Galatasaray'ın 3 puan gerisindeler. Üstelik takımın sergilediği futbol kimseye ümit vermiyor. Fenerbahçe adına daha üzücü tablo ise transfere harcanan para ve her yıl giderek artan borç.

FUTBOLCULARA 215 MİLYON EURO

Ali Koç başkanlığındaki 3. sezonunu yaşayan Fenerbahçe, her yıl silbaştan takım kurdu. 2018-19 sezonunda 16, 2019-20'de 14, bu sezon ise tam 22 futbolcu transfer edildi. Üç sezonda alınan 52 oyuncunun sadece bonservis ve kira bedellerine en az 65 milyon Euro ödendi (bazılarının kira bedeli açıklanmadı). Oyunculara ödenen ücretler bunun çok daha fazlası. Fenerbahçe uzun süredir futbolculara ödediği paraları açıklamıyor. Ancak piyasa koşulları doğrultusunda bir değerlendirme yapılınca, 52 oyuncu ile yapılan sözleşmeler karşılığında toplam 150 milyon Euro'luk yükümlülük altına girildiği tahmin ediliyor.

TEKNİK EKİBE 10 MİLYON EURO

65 milyon Euro'luk bonservis ve kira bedelleri de dahil edilince, futbolcular için 215 milyon Euro harcandığı görülüyor.

Bu rakama son üç sezonda teknik direktörlüğe getirilen Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut ile sportif direktörler Damier Comolli ve Emre Belözoğlu'na verilen toplam 10 milyon Euro da eklenince, fatura iyice kabarıyor: 225 milyon Euro (1 milyar 700 milyon TL). Geçtiğimiz ocak ayında açıklanan rakamlara göre 4 milyon 719 milyon lira borcu bulunan Fenerbahçe, eğer bu sezon da şampiyon olamazsa, haziran ayında yeniden pahalı transferler yapmak zorunda kalacak ve bu da borç yükünü daha da artıracak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yaklaşık 2 yıldır futbol seyretmiyorum,,,inanın seyir zevki vermiyor artık,,,futbolcuların çoğu,,ohhh kebap parayı al lüks içinde yaşa,oynamaya gelince yok,,,,o zaman zevk vermeyen bir şeyi niye izleyeyimki,,,!
Maalesef feto pisliğini ortaya çıkardığı Fenerbahçe kendini harcadı. Ama bunu bilen yok iki sablı kupa olsun yeter kör yorumcular Bundan da himmetciler yararlandı
hep söylüyorum söylemeye de devam edeceğim; bunlar FB nin iyi günleri. bu kulüpte bu ZİHNİYET olduğu sürece FB den hiçbir şey beklemeyin.yazılması çizilmesi gereken çok şey var ama değmez. sadece zaman kaybı olur

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