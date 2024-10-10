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Fenerbahçe'de 8 milyon Euro buhar oldu! Oğuz Aydın ve Levent Mercan için ayrılık kararı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 09:46
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Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılacak oyuncuların isimleri belli oldu. Jose Mourinho'nun düşünmediği isimler yavaş yavaş netleşirken, Portekizli çalıştırıcı ayrılması kesin olan 2 oyuncuyu listenin başına yazdı.

Fenerbahçe'de 8 milyon Euro buhar oldu! Oğuz Aydın ve Levent Mercan için ayrılık kararı
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de devre arasının ilk 2 ayrılığı kesinlik kazandı. Takımda forma şansı bulamayan oyuncuları gönderme kararı alan sarı-lacivertliler kolları sıvadı.

FORMA ŞANSI BULAMADILAR

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Oğuz Aydın ve Levent Mercan, Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılacak. Jose Mourinho'nun şans vermediği oyuncuların başında gelen ikilinin devre arasında takımdan gönderilmesine karar verildi.

8 MİLYON EURO ÖDENDİ

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Sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro ödenerek transfer edilen Oğuz Aydın, Jose Mourinho'nun taktik planına uymadığı için forma şansı bulamadı. Bir diğer isim olan Levent Mercan da sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. Levent Mercan da Fenerbahçe kariyerinde yalnızca 9 dakika forma şansı bulabildi.

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Anahtar Kelimeler:
Oğuz Aydın fenerbahçe levent mercan
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