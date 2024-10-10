Fenerbahçe'de 8 milyon Euro buhar oldu! Oğuz Aydın ve Levent Mercan için ayrılık kararı

Fenerbahçe'de devre arasının ilk 2 ayrılığı kesinlik kazandı. Takımda forma şansı bulamayan oyuncuları gönderme kararı alan sarı-lacivertliler kolları sıvadı.

FORMA ŞANSI BULAMADILAR

Oğuz Aydın ve Levent Mercan, Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılacak. Jose Mourinho'nun şans vermediği oyuncuların başında gelen ikilinin devre arasında takımdan gönderilmesine karar verildi.

8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro ödenerek transfer edilen Oğuz Aydın, Jose Mourinho'nun taktik planına uymadığı için forma şansı bulamadı. Bir diğer isim olan Levent Mercan da sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. Levent Mercan da Fenerbahçe kariyerinde yalnızca 9 dakika forma şansı bulabildi.