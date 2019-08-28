SPOR

Fenerbahçe'de Adil Rami ilk antrenmanına çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2019 07:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de Adil Rami ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'in 2. haftasında geride kalan cumartesi günü Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini sürdüren sarı-lacivertli ekip, 3. haftada 1 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, üçerli gruplar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Adil Rami de antrenmanda yer aldı. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attıF.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe için İstanbul'a geliyorDünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adil Rami Fenerbahçe can bartu tesisleri ersun yanal

En Çok Okunan Haberler

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı bitirdi

Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı bitirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Adil Rami ilk antrenmanına çıktı

Adil Rami ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Adil Rami Fenerbahçe'de! Resmi açıklama

Adil Rami Fenerbahçe'de

Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

İtalyan basınından Fenerbahçe ve Hatem Ben Arfa iddiası

Fenerbahçe için bomba iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.