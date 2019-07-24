Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov transferi zora girdi

Fenerbahçe, Kolarov'un menajeri ve ağabeyi ile İstanbul'da görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Roma kulübüne transfer için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak İtalyan ekibi, Kolarov'un takımda kalmasına karar verdi.
Fenerbahçe transferde ısrarcı olsa da, Roma yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kolarov'a görev veriyor.
Juventus, Merih için kararını verdi
''F.Bahçe layık olduğu yerde olacak''
O ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı
Wanyama'dan kötü haber
Monchi'den Kjaer ve F.Bahçe itirafı
Dev maçta gülen Chelsea
'İnşallah o sene bu senedir'
Yunus'tan Kruse övgüsü
Burak Yılmaz sürprizi! Açıklandı
Gurbetçi yıldızlardan transfer itirafı!
G.Saray'a Emre Mor şoku! İşte reddedilen teklif
Eljif Elmas transferinden Fenerbahçe ne kadar kazandı?
Beşiktaş'tan ayrıldı, ülkesine döndü!
Juventus'un Türk oyuncusunun vize sorununu Türkiye çözdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum