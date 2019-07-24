Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov transferi zora girdi

Fenerbahçe, Kolarov'un menajeri ve ağabeyi ile İstanbul'da görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Roma kulübüne transfer için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak İtalyan ekibi, Kolarov'un takımda kalmasına karar verdi.

Fenerbahçe transferde ısrarcı olsa da, Roma yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kolarov'a görev veriyor.



