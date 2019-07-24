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Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov transferi zora girdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov transferi zora girdi. Fenerbahçe, Kolarov ve menajeriyle anlaşmaya varsa da İtalyan devi Roma, Sırp futbolcuyu bırakmaya yanaşmıyor.

Fenerbahçe'de Aleksandar Kolarov transferi zora girdi

Fenerbahçe, Kolarov'un menajeri ve ağabeyi ile İstanbul'da görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Roma kulübüne transfer için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak İtalyan ekibi, Kolarov'un takımda kalmasına karar verdi.

Fenerbahçe transferde ısrarcı olsa da, Roma yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kolarov'a görev veriyor.


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Fenerbahçe aleksandar kolarov roma

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