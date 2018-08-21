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Fenerbahçe'de Alex'siz olmuyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Alex de Souza'dan sonra 10 numara pozisyonundan beklediği verimi alamıyor.

Fenerbahçe'de Alex'siz olmuyor

Fenerbahçe, eski Brezilyalı efsane oyuncusu Alex de Souza'nın ardından 10 numara pozisyonunda istikrarı yakalayamıyor. Sarı-lacivertlilerde geçen sezon başında transfer edilen Giuliano Victor de Paulo'nın takımdan ayrılışının ardından akıllara yeniden 10 numara pozisyonu eksiği geldi. Fenerbahçe tarihinin en iyi futbolcuları arasından gösterilen Alex de Souza'nın 2012 yılında takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilere gelen 10 numaralar, Brezilyalı ismi arattı.

Alex'in ayrılışının ardından 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, sarı-lacivertliler bu bölgeyi beklentileri karşılayacak bir futbolcuyla dolduramadı. Brezilya Milli Takımı ile 2004 yılında Copa America'yı kazandıktan sonra Fenerbahçe kadrosuna katılan Alex de Souza, sarı-lacivertli formayı 9 sezon giydikten sonra 2012-2013 sezonu başında sözleşmesini sonlandırmıştı.

Fenerbahçe, bahsi geçen sezonu yıldız futbolcunun vatandaşı Cristian Baroni'yi o pozisyonda değerlendirerek geçirirken, teknik direktör Ersun Yanal ile şampiyon olunan 2013-2014 sezonunda ise 10 numara pozisyonuna transfer yapamamıştı.

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Fenerbahçe alex Spor Toto Süper Lig

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