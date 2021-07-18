Fenerbahçe'de Alexander Sörloth sesleri

Forvet hattını Serdar Dursun ile takviye eden Fenerbahçe’nin transfer edeceği diğer golcü merakla bekleniyor. Son olarak Parma’nın Danimarkalı futbolcusu Andreas Cornelius ile adı anılan sarı-lacivertliler, sürpriz bir hamle seçeneğini de göz ardı etmiyor.

FENERBAHÇE SÖRLOTH İÇİN PUSUDA

TRT Spor’un verdiği habere göre; Fenerbahçe, Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth ile ilgileniyor. Norveçli futbolcu, geçen sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Alman kulübünde beklentileri karşılayamadı.

KARARI YENİ HOCASI VERECEK

Bundesliga’da 29 maçta şans bulan 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti, 2 gol pası verdi. Sörloth ile ilgili son kararı Leipzig’in yeni teknik direktörü Jesse Marsch verecek.

LEİPZİG'E KİRALAMA TEKLİFİ SUNULACAK

Edinilen bilgiye göre, Alman kulübünün teknik ekibi, ağustos ortalarına kadar antrenmanlarda Sörloth’u takip edecek. Eğer golcü oyuncunun gözden çıkarılıp kiralanmasına izin verilirse, Fenerbahçe iyi bir teklif ile Leipzig’in kapısını çalacak.

SÖRLOTH İÇİN ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA

Buna karşılık sözleşme gereği Sörloth’un, Türkiye’ye dönmesi halinde Trabzonspor’un transferde önceliği bulunuyor. Alexander Sörloth konusunda işi kolay görünmese de sarı lacivertlilerin, süreci yakından izlemeyi sürdüreceği kaydediliyor.

SÜPER LİG'DE UNUTULMAZ İZ BIRAKTI

Alexander Sörloth, bordo-mavili forma altında çıktığı 34 maçta 24 gol atarak 2019-20 sezonunda Süper Lig'in gol kralı olmuştu.



