Fenerbahçe'de Alexis Sanchez bombası!

Uzun süredir golcü sıkıntısı çeken Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü Ekvadorlu yıldız Enner Valencia çekiyor. Valencia'nın dışında özellikle son dönemde Serdar Dursun ve Berisha da skora etki etmeye başladı.

Fenerbahçe taraftarı artık bir numaraya yazacak bir golcü transferi talep ediyor. Şilili golcü Alexis Sanchez ile Fenerbahçe'nin yolu yaz transfer döneminde de kesişmişti.

Alexis Sanchez'in devre arasında Inter'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ DURAĞI İSTANBUL

Inter'den bonservisini alacak Alexis Sanchez'in yeni durağı İstanbul olabilir. 32 yaşındaki golcü oyuncu Şili milli takımıyla 142 maça çıktı ve 46 gol attı.

2023'TE BOŞA ÇIKIYOR

Kariyerinde Udinese, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi takımlar olan Şilili yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 Haziran ayında sona eriyor.

Inter yüksek maaşı nedeniyle Sanchez ile devre arasında yollarını ayıracak. Bu sezon yedi kez Serie A'da maça çıkan Alexis, gol atamadı.

İSTATİSTİKLERİ

Alexis Sanchez, 154 Premier Lig maçında 63 gol atarken Serie A'da da şimdiye kadar 154 maça çıktı. Bu maçlarda da 31 gol atan Şilili golcü Şampiyonlar Ligi'nde de 13 gol attı.



