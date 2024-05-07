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Fenerbahçe'de Ali Koç'a şok! Yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.05.2024 18:53
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Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulübün Youtube hesabından yayınlanmasından ötürü Sportmenliğe Aykırı Hareket." gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'a şok! Yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün, 03.05.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILDIRIM ALİ KOÇ'un(Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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