Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin krizi! Takım arkadaşları Mourinho'ya şikayet etti

Fenerbahçe'nin Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentileri karşılaşmakta zorlanan 27 yaşındaki oyuncu Allan Saint-Maximin'den takım arkadaşlarının da oldukça şikayetçi olduğu öğrenildi.

TAKIM ARKADAŞLARI ŞİKAYETÇİ

Sarı-Lacivertli oyuncuların Maximin'in pas atmadığını ve şahsi futbolundan şikayet ettiği belirtiliyor.

UYARI GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik patronu Jose Mourinho'dan da Saint-Maximin'e uyarı geldi. Tecrübeli çalıştırıcıya göre de yıldız futbolcu topu ayağında fazla tutuyor, ilk olarak çalımı düşünüyor ve takım oyununa uyum sağlayamıyor.

"BASİT OYNA"

Yaptığı uyarıda Mourinho, "Basit oyna" dedi. Üst seviye futbolcuların topa 1-2 dokunuş yaptığını ve sürekli top sürmeye gerek olmadığını hatırlattı.