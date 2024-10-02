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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin krizi! Takım arkadaşları Mourinho'ya şikayet etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 16:00
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Fenerbahçe'nin beklentileri bir türlü karşılayamayan isimlerinden Allan Saint-Maximin Sarı-Lacivertliler'de yeni bir krize daha neden oldu. 27 yaşındaki oyuncudan takım arkadaşlarının da şikayetçi olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin krizi! Takım arkadaşları Mourinho'ya şikayet etti
Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentileri karşılaşmakta zorlanan 27 yaşındaki oyuncu Allan Saint-Maximin'den takım arkadaşlarının da oldukça şikayetçi olduğu öğrenildi.

TAKIM ARKADAŞLARI ŞİKAYETÇİ

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Sarı-Lacivertli oyuncuların Maximin'in pas atmadığını ve şahsi futbolundan şikayet ettiği belirtiliyor.

UYARI GELDİ

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik patronu Jose Mourinho'dan da Saint-Maximin'e uyarı geldi. Tecrübeli çalıştırıcıya göre de yıldız futbolcu topu ayağında fazla tutuyor, ilk olarak çalımı düşünüyor ve takım oyununa uyum sağlayamıyor.

"BASİT OYNA"

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Yaptığı uyarıda Mourinho, "Basit oyna" dedi. Üst seviye futbolcuların topa 1-2 dokunuş yaptığını ve sürekli top sürmeye gerek olmadığını hatırlattı.

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Süper Lig son dakika fenerbahçe mourinho
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