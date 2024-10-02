Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin krizi! Takım arkadaşları Mourinho'ya şikayet etti

Fenerbahçe'nin Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentileri karşılaşmakta zorlanan 27 yaşındaki oyuncu Allan Saint-Maximin'den takım arkadaşlarının da oldukça şikayetçi olduğu öğrenildi.
Sarı-Lacivertli oyuncuların Maximin'in pas atmadığını ve şahsi futbolundan şikayet ettiği belirtiliyor.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik patronu Jose Mourinho'dan da Saint-Maximin'e uyarı geldi. Tecrübeli çalıştırıcıya göre de yıldız futbolcu topu ayağında fazla tutuyor, ilk olarak çalımı düşünüyor ve takım oyununa uyum sağlayamıyor.
Yaptığı uyarıda Mourinho, "Basit oyna" dedi. Üst seviye futbolcuların topa 1-2 dokunuş yaptığını ve sürekli top sürmeye gerek olmadığını hatırlattı.