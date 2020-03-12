Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat olacak

Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak. 21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle en az bir ay süre ile sarı-lacivertli formadan uzak kalacak.
(İHA)
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