SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat olacak

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat olacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya'da fıtık ameliyatı olacak. Bayındır bu sebepten dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat olacak

Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak. 21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle en az bir ay süre ile sarı-lacivertli formadan uzak kalacak.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Vedat Muriqi hız kesmiyorVedat Muriqi hız kesmiyor
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Altay Bayındır Almanya Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırdı!

Flaş! F.Bahçe'de Zico gelişmesi

Flaş! F.Bahçe'de Zico gelişmesi

Vedat Muriqi hız kesmiyor

Vedat Muriqi hız kesmiyor

Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!

Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!

Fenalaşan Yılmaz Vural'dan güldüren açıklama

Fenalaşan Yılmaz Vural'dan güldüren açıklama

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat olacak

F.Bahçeli isim ameliyat olacak

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için gündem Zico

Flaş! F.Bahçe'de Zico gelişmesi

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin hırsı dikkat çekiyor

Vedat Muriqi hız kesmiyor

Fenerbahçe'de temizlik başlıyor! İşte yolcular...

Fenerbahçe'de temizlik başlıyor!

Vedat Muriqi'nin yeni talibi Lazio

Vedat Muriqi için flaş iddia

Garry Rodrigues'ten taraftara mesaj!

Garry Rodrigues'ten mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.