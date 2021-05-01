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Fenerbahçe'de Altay Bayındır bireysel çalışmalara başladı

01.05.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır, bireysel çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır bireysel çalışmalara başladı

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Altay Bayındır ve Nazım Sangare bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar’ın tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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