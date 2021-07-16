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Fenerbahçe'de Altay Bayındır için Inter bombası! İşte resmi belge

16.07.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile alkış toplayan ve devlerin ilgisini çeken Altay Bayındır'a İtalyan devi Inter talip oldu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için Inter bombası! İşte resmi belge

Gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesine girerken Altay Bayındır için Inter'in Fenerbahçe'ye resmi lgi kağıdı yolladığı ortaya çıktı.

Asist Analiz'in haberine göre; İtalyan devi, Altay Bayındır'la ilgilendiğine dair sarı lacivertli kulübe resmi belge yolladı.

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inter altay bayındır

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır 14 Nisan 1998'de Osmangazi, Bursa'da doğdu. 22 yaşında Türk kaleci olan Altay Bayındır, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynuyor.

Altay Bayındır Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıktı.

ALTYAPI KARİYERİ

2007-2011 Bursaspor
2011-2012 Arabayatağıspor
2012-2013 Bursa Yolspor
2013-2016 MKE Ankaragücü

PROFESYONEL KARİYERİ

2016-2019 MKE Ankaragücü
2019- Fenerbahçe

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Altay Bayındır, Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katıldı. Genç kaleci son olarak EURO 2020 Avrupa Futbol şampiyonasında milli takım kadrosunda yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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