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Paulinho için BAE ihtimali yüksek!

16.07.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Paulinho, BAE ekibi FC Shabab Al-Ahli Dubai'den cezbedici bir teklif aldı.

Paulinho için BAE ihtimali yüksek!

Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri olarak öne çıkan ve adı uzun süre Galatasaray ile de anılan Brezilyalı oyuncu Paulinho için sıcak bir gelişme yaşandı.

Fransa'dan Footmercato'nun haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri kulübü FC Shabab Al-Ahli Dubai, Sambacı'ya çok cazip bir teklif sundu.

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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Menajer Pierre Fernandes aracılığıyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtilen Dubai ekibinin, önümüzdeki hafta Paulinho transferini bitirmek istediği kaydedildi.

Paulinho'nun önümüzdeki hafta Dubai yönetimi ile yüz yüze bir görüşme yapacağı ve ardından transferin resmileşebileceği de bildirildi.

Çin ekibi Guangzhou'daki sözleşmesi biten 32 yaşındaki oyuncu, Çin'de 125 maça çıktı ve 58 gol, 22 asistlik performans sergiledi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Paulinho
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