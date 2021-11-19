Fenerbahçe'de Altay'dan sonra Berke'de sakatlandı! Kaleye 2003'lü Osman Ertuğrul Çetin

Fenerbahçe'de Altay uzun süredir sakat ve iyileşme sürecini geçiyor. Kesin olarak Galatasaray maçında oynamayacak. Altay'ın yerine kaleyi koruyan genç isim Berke de dün antrenmana sakatlığı yüzünden katılamadı.

OYNAMA İHTİMALİ YÜZDE 50/50

Son idmanda takımda birlikte olmayan Berke Özer'in Galatasaray maçında oynama ihtimali %50 olarak görülüyor. Hal böyle olunca Fenerbahçe'de 3. kaleci olarak 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'e gözler çevrildi.

COMOLLI İMZA ATTIRMIŞTI

Damien Comolli’nin profesyonel sözleşme imzalattığı 1.88 boyundaki 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin, Süper Lig'de bugüne kadar hiç maça çıkmadı. Genç kaleci bir süre gelişmesi için Altınordu’ya gönderildi ancak performansı beğenilmeyince Fenerbahçe'ye geri gönderildi.

OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Osman Ertuğrul Çetin 18 yaşındadır. 23 Nisan 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kaleci olarak Fenerbahçe altyapısında görev yapıyor. Fenerbahçe U16-U17 takımlarında kaleyi korudu.

2018-19 sezonunda Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzalandı. O dönem Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ''Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı. Genç kalecinin imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile ailesi yer aldı'' denildi.



