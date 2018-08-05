Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Benfica maçının hazırlıklarını sürdürürken Andre Ayew, antrenmanda bulunmadı.
Sakatlığı nedeniyle takımının antrenmanında yer alamayan Andre Ayew'in Benfica maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.
Öte yandan Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı. (SPORX)
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