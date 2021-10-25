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Fenerbahçe'de Andriy Shevchenko sesleri

25.10.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, dün akşam Alanyaspor karşısında kendi evinde mağlup oldu, Trabzonspor yenilgisinin üstüne gelen bu mağlubiyet bir anda rüzgarı tersine çevirdi. Şampiyonluğun en büyük adayı olan, yarışı lider götüren sarı-lacivertliler, bir anda liderin beş puan arkasına düştü. Geldiğinden beri yaşanan teknik direktör krizlerini bir daha yaşamak istemeyen Başkan Ali Koç, düşüşün devam etmesi durumunda Vitor Pereira'nın yerine B Planı için de gizliden çalışma yaptırıyor.

Fenerbahçe'de Andriy Shevchenko sesleri

Fenerbahçe yönetimi Vitor Pereira’ya çok güveniyor… Philip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut’un aksine Portekizli teknik adamla en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar çalışmayı düşünüyor. Ancak Cocu’dan sonra Yanal, Yanal’dan sonra Bulut, Bulut’tan sonra da Pereira gelene kadar geçen süreçte yaşanan teknik direktör krizlerinin bu kez yaşamak istemiyor. Her ne kadar Pereira’nın kovulması düşünülmese de olası kötü sonuçların ardından bir kez daha zor durumda kalmamak için B Planı hazır.

B PLANI HAZIR

Olası teknik direktör adayları bu kez hazır. 4’üncü sezonda da 4’üncü kez bir teknik adamla sezon tamamlanamazsa nasıl bir önlem alınacağı konusunda çalışmalar yapıldı. Daha şimdiden birkaç teknik adam belirlendi. Yönetimin B Planı olarak düşündüğü alternatif teknik adamlar listesinde ilk sırada Andriy Shevchenko var.

ZAMAN KAYBETMEK YOK

Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda. Bu yüzden diğer yılların aksine işler kötü gider gitmez önlem çabuk alınacak. Zaman kaybedilmeyecek. Teknik direktör değişikliği gerekiyorsa hemen yapılacak. Gereksiz puan kayıplarının önüne geçilecek. Bu yüzden B Planı daha ilk andan itibaren hazırlanmış durumda.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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