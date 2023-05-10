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Fenerbahçe'de Arda Güler'i ikna ettiler! Bonservisini bile yazdılar...

10.05.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edilen Arda Güler'in bonservisi belli oldu. İtalya'dan da talipleri olan genç oyuncunun bonservisini açıklayan İtalyan medyası, sarı-lacivertli taraftarları şaşırttı. Ayrıca Arda Güler'e İngiliz devi Newcastle United ile görüştüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler'i ikna ettiler! Bonservisini bile yazdılar...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 maça çıkan Arda Güler, attığı 6 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen genç oyuncu için İtalyanlar bonservis bile belirlemişti. Bu haberin ardından Arda Güler'in Newcastle United ile görüştüğü iddia edildi.

AİLESİYLE TEMASA GEÇTİLER

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Newcastle United'ın Arda Güler ile yakından ilgilendiği ve ailesiyle temasa geçtiği iddia edildi. Görüşmenin Dubai'de olduğu ifade edilirken, genç oyuncuyu ikna ettikleri yazıldı. İngiliz basınında yer alan bu haber Fenerbahçe taraftarını şaşırttı.

20 MİLYON EURO

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Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin bu transferden 20 milyon euro civarında para kazanacağı yazıldı.


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Newcastle United Arda Güler fenerbahçe sezon erden

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