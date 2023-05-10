Fenerbahçe'de Arda Güler'i ikna ettiler! Bonservisini bile yazdılar...

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 maça çıkan Arda Güler, attığı 6 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen genç oyuncu için İtalyanlar bonservis bile belirlemişti. Bu haberin ardından Arda Güler'in Newcastle United ile görüştüğü iddia edildi.

AİLESİYLE TEMASA GEÇTİLER

Newcastle United'ın Arda Güler ile yakından ilgilendiği ve ailesiyle temasa geçtiği iddia edildi. Görüşmenin Dubai'de olduğu ifade edilirken, genç oyuncuyu ikna ettikleri yazıldı. İngiliz basınında yer alan bu haber Fenerbahçe taraftarını şaşırttı.

20 MİLYON EURO

Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin bu transferden 20 milyon euro civarında para kazanacağı yazıldı.



