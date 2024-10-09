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Fenerbahçe'de Arda Güler Sevinci: Ocak ayında fantastik Transfer! 'Neden Olmasın?' İspanyollar, Taraftarları heyecanlandırdı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.10.2024 17:39
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, eflatun beyazlı kulüpte forma şansı bulamaması sebebiyle ayrılmak istediği iddia ediliyor. İspanyol basını, Milli yıldız için flaş transfer iddiası ortaya atarak Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de Arda Güler Sevinci: Ocak ayında fantastik Transfer! 'Neden Olmasın?' İspanyollar, Taraftarları heyecanlandırdı!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler'in, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile son zamanlarda sorun yaşadığına dair haberler gündemdeki yerini koruyor. Maçların çoğunda yedek kulübesinden oyuna dahil olan ve çok az süre bulan milli futbolcunun, devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılması konuşuluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

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İspanyol basınından AS’in haberine göre, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, eski oyuncusu Arda'nın durumunu yakından takip ederek devre arasında kiralık transfer olasılığını değerlendirmek üzere Real Madrid ile temasa geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, Madrid yönetimiyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı kaydedilirken, Real Madrid'in Güler'i satmaya niyeti olmasa da kiralamayı düşünebileceği aktarıldı.

MOURINHO YEŞİL IŞIĞI ÖNCEDEN YAKMIŞTI

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Arda Güler transferi konusunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da yeşil ışık yakmıştı. Portekizli teknik adam sezon öncesinde kendisinin kamuoyuna tanıtımı için yapılan basın toplantısında, "Arda Güler gelmek isterse neden olmasın? Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa hayır diyemem." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON ARDA GÜLER

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Milli yıldız Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından Real Madrid'in çıktığı son 3 maçta 11'de tercih edilmedi. Genç yıldız, bu sezon eflatun - beyazlılarla toplam 10 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 291 dakika sahada kalan milli futbolcunun henüz golü ya da asisti bulunmuyor. Piyasa değeri 45 milyon Euro olan milli yıldızın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Arda Güler fenerbahçe
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