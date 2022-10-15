Fenerbahçe'de Arda Güler, taraftarı ikiye böldü! Jorge Jesus'u eleştiren bile var...

Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla çıktığı maçların çoğunu kazanan genç oyuncunun Süper Lig maçlarında oynamaması taraftarı ikiye böldü.

9 MAÇTA MAĞLUBİYET YOK

2021-22 sezonunda Arda Güler ile çıkılan 16 maçta Fenerbahçe, 14 galibiyet alırken, yalnızca Slavia Prag'a karşı oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon ise Fenerbahçe, Arda Güler'in sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ile sahada henüz yenilgi yüzü görmedi.

ARDA GÜLER KRİZ ÇIKARTTI, TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Arda Güler'in bu performansının ardından sosyal medyada taraftarlar ikiye bölündü. Bazıları Arda için Jorge Jesus'a güvenilmesi gerektiğini savunurken, bazı taraftarlar da Jorge Jesus'u sert bir dille eleştirdi.



