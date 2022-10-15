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Fenerbahçe'de Arda Güler, taraftarı ikiye böldü! Jorge Jesus'u eleştiren bile var...

15.10.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler'in AEK Larnaca maçında gösterdiği performans taraftarı ikiye böldü. Ligde Jorge Jesus'un tercihiyle oynatılmayan genç oyuncunun son maçta gösterdiği özveri sarı-lacivertlilerden tam not aldı. Arda Güler'in forma giydiği 25 karşılaşmanın 21'ini kazanan Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'a çevrilmiş durumda...

Fenerbahçe'de Arda Güler, taraftarı ikiye böldü! Jorge Jesus'u eleştiren bile var...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Arda Güler fırtınası yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla çıktığı maçların çoğunu kazanan genç oyuncunun Süper Lig maçlarında oynamaması taraftarı ikiye böldü.

9 MAÇTA MAĞLUBİYET YOK

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2021-22 sezonunda Arda Güler ile çıkılan 16 maçta Fenerbahçe, 14 galibiyet alırken, yalnızca Slavia Prag'a karşı oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon ise Fenerbahçe, Arda Güler'in sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ile sahada henüz yenilgi yüzü görmedi.

ARDA GÜLER KRİZ ÇIKARTTI, TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

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Arda Güler'in bu performansının ardından sosyal medyada taraftarlar ikiye bölündü. Bazıları Arda için Jorge Jesus'a güvenilmesi gerektiğini savunurken, bazı taraftarlar da Jorge Jesus'u sert bir dille eleştirdi.


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