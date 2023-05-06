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Fenerbahçe'de Arda Güler zirvesi! Başkan Ali Koç yıldız oyuncunun ailesiyle görüştü ve...

06.05.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye genç yıldız Arda Güler de katılırken, görüşmenin detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Arda Güler zirvesi! Başkan Ali Koç yıldız oyuncunun ailesiyle görüştü ve...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve geleceğin futbol yıldızları arasında gösterilen Arda Güler performansıyla devleri peşine takmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 18 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor.

"KALMAK İSTİYORUM"

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İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Başkan Koç, Arda Güler ve ailesiyle bir araya gelirken, genç oyuncu Fenerbahçe’de devam etmek istediğini şampiyonluk yaşamak ve kaptanlık bandını koluna taktıktan sonra Avrupa’ya gitmek istediğini dile getirdi.

ALİ KOÇ'TAN AVRUPA SÖZÜ!

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Arda’nın babası ise oğlunun kariyerini düşündüklerini dile getirirken, Ali Koç'un “Arda, Avrupa’ya gidecek” sözünü verdiği öne sürüldü.

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