Fenerbahçe'de Arda Güler zirvesi! Başkan Ali Koç yıldız oyuncunun ailesiyle görüştü ve...

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve geleceğin futbol yıldızları arasında gösterilen Arda Güler performansıyla devleri peşine takmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 18 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor.

"KALMAK İSTİYORUM"

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Başkan Koç, Arda Güler ve ailesiyle bir araya gelirken, genç oyuncu Fenerbahçe’de devam etmek istediğini şampiyonluk yaşamak ve kaptanlık bandını koluna taktıktan sonra Avrupa’ya gitmek istediğini dile getirdi.

ALİ KOÇ'TAN AVRUPA SÖZÜ!

Arda’nın babası ise oğlunun kariyerini düşündüklerini dile getirirken, Ali Koç'un “Arda, Avrupa’ya gidecek” sözünü verdiği öne sürüldü.

