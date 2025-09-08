Fenerbahçe'de Asbaşkan Hamdi Akın ‘‘Sanıyorum yeni teknik direktörümüz yabancı olacak’’ dedi ve sosyal medyada yer yerinden oynadı...

Fenerbahçe’de seçim dönemi yaklaşırken, mevcut yönetimin Asbaşkanı Hamdi Akın seçim süreci ve yeni teknik adamla ilgili CNBC-E'de katıldığı yayında açıklamalarda bulundu.

‘‘BUGÜN YA DA YARIN…’’

Hamdi Akın, "Spekülasyon yapmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Bugün ya da yarın açıklar sayın başkan. Başkanın önüne olabilecek tüm imkanlar konuldu. Yeni bir sportif direktörümüz var Devin, o güzel çalışmalar yaptı. Transferler yapıldı. Başkanımızla birlikte 3'lü 4'lü bir komite oluşturdular. Bütün bu transferler olsun, teknik direktör görüşmeleri olsun kendileri yapıyorlar ve biz de bazı ufak tefek görüşmelerle destek olmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

’’SANIYORUM YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ…’’

Akın ayrıca, "Yerli-yabancı olması konusunda tereddüt var. Dün de başkanımız bunu açıkladı zaten. Sanıyorum yeni teknik direktörümüz yabancı olacak. Bugün yarın açıklarlar." dedi.