Mert Hakan Yandaş sağlık kontrolünden geçti! Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı

Türkiye'nin konuştuğu bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden olan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; futbolcunun İstanbul’da emniyetteki prosedürlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltı süreci kapsamında rutin sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilen Yandaş, kontrolün ardından tekrar emniyete götürüldü.
Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği, gözaltındaki isimlerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum