SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Mert Hakan Yandaş sağlık kontrolünden geçti! Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Yandaş, gözaltındayken ilk kez görüntü vermiş oldu.

Türkiye'nin konuştuğu bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden olan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; futbolcunun İstanbul’da emniyetteki prosedürlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltı süreci kapsamında rutin sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilen Yandaş, kontrolün ardından tekrar emniyete götürüldü.

Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği, gözaltındaki isimlerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtiliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hacıosmanoğlu: "Döndüğümde herkesle hesaplaşacağım!"Hacıosmanoğlu: "Döndüğümde herkesle hesaplaşacağım!"
Victor Osimhen'den Mario Gomez itirafı! Kimse bunu beklemiyorduVictor Osimhen'den Mario Gomez itirafı! Kimse bunu beklemiyordu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş bahis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.