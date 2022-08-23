SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Attila Szalai için yine teklif geldi!

Fenerbahçe'de Attila Szalai için yine teklif geldi!

23.08.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dev takımların ilgisi çeken Attila Szalai için yeni bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın talip olduğu yıldız oyuncu Fenerbahçe'den ayrılamaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Attila Szalai için yine teklif geldi!
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin gidişinin ardından savunmanın en önemli oyuncusu haline gelen Attila Szalai için yeni bir teklif geldi. İngiltere Ligi ekiplerinden Brighton'ın ilgilendiği Szalai için sarı-lacivertlilerin kapısı çalındı.

65 MİLYON EURO'YA SATILDI

szalai

Cucurealla'yı 65 milyon Euro gibi bedelle Chelsea'ye satan Brighton arayışlara başladı. Fenerbahçeli Attila Szalai'yi gözüne kestiren İngiliz ekibi sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Jorge Jesus'un gitmesini istemediği yıldız oyuncu için karar henüz verilmedi. Szalai'nin takımdan ayrılmak istediği bilinirken önümüzdeki günlerde net sonuç alınacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Her zaman bu harika kulüpte oynamayı hayal ettim”“Her zaman bu harika kulüpte oynamayı hayal ettim”
Fenerbahçe'de Arda Güler kadroda yok!Fenerbahçe'de Arda Güler kadroda yok!
Herkes bunu konuşuyor! Rıdvan Dilmen'den derbi kehanetiHerkes bunu konuşuyor! Rıdvan Dilmen'den derbi kehaneti
Anahtar Kelimeler:
Attila Szalai fenerbahçe szalai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

Bir Türk kulübünün de bulunduğu 20 takıma soruşturma başlatıldı

Bir Türk kulübünün de bulunduğu 20 takıma soruşturma başlatıldı

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitti! Sarı-lacivertliler ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitti! Sarı-lacivertliler ayrılığı resmen açıkladı

Gol atmaya gitmişti hoca oldu! Burak Yılmaz antrenmana bile çıktı

Gol atmaya gitmişti hoca oldu! Burak Yılmaz antrenmana bile çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.