Fenerbahçe'de Attila Szalai için yine teklif geldi!

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin gidişinin ardından savunmanın en önemli oyuncusu haline gelen Attila Szalai için yeni bir teklif geldi. İngiltere Ligi ekiplerinden Brighton'ın ilgilendiği Szalai için sarı-lacivertlilerin kapısı çalındı.

65 MİLYON EURO'YA SATILDI

Cucurealla'yı 65 milyon Euro gibi bedelle Chelsea'ye satan Brighton arayışlara başladı. Fenerbahçeli Attila Szalai'yi gözüne kestiren İngiliz ekibi sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Jorge Jesus'un gitmesini istemediği yıldız oyuncu için karar henüz verilmedi. Szalai'nin takımdan ayrılmak istediği bilinirken önümüzdeki günlerde net sonuç alınacak.



