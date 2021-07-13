SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Attila Szalai idmana çıktı

Fenerbahçe'de Attila Szalai idmana çıktı

13.07.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, yeni sezon hazırlıklarında ilk kez idmana çıktı ve takımla çalışmaya başladı.

Fenerbahçe'de Attila Szalai idmana çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü tek idmanla tamamladı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 17.00'de başlayan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman; ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

SZALAI İDMANDA YER ALDI

Macaristan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Szalai, sarı-lacivertli ekipte sezon öncesi ilk kez idmanda yer aldı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki savunmacı, daha sonra Topuk Yaylası kampına katıldı. Szalai, idmanında takımla çalıştı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, antrenmana yoğun ilgi gösterdi. Takımlarına meşale ve tezahüratlarla destek olan 500'e yakın taraftar, daha sonra antrenmanı tribünlerden takip etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kupa Amerika Arjantin'inKupa Amerika Arjantin'in
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Bir dönem sona erdi! Yeni adresi belli oluyorBir dönem sona erdi! Yeni adresi belli oluyor
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Delta varyantında 3 kat artış!

Delta varyantında 3 kat artış!

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

Bruma ile anlaşma tamam! Sıra PSV'de

Bruma ile anlaşma tamam! Sıra PSV'de

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Adana Demirspor'dan bir transfer daha

Adana Demirspor'dan bir transfer daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

10 transfer yapsak da garantisi yok

10 transfer yapsak da garantisi yok

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Falcao'dan Galatasaray'a ayrılık şartı

Falcao'dan Galatasaray'a ayrılık şartı

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.