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  4. Fenerbahçe'de Avrupa Ligi maçı öncesi beklenmedik ayrılık! Mourinho'nun ekibinde beklenmedik veda... Sözleşmesi feshedildi, ülkesine döndü

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi maçı öncesi beklenmedik ayrılık! Mourinho'nun ekibinde beklenmedik veda... Sözleşmesi feshedildi, ülkesine döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.09.2024 13:40
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UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Fenerbahçe'de mücadelenin oynanmasına kısa bir süre sürpriz bir ayrılık yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 3-1 yenilen Fenerbahçe'de alınan mağlubiyet moralleri hayli bozdu.

Sarı-Lacivertliler bu moral bozukluğunu UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'e karşı oynayacağı ilk karşılaşmada alınacak galibiyet ile unutturmak isterken, mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala sürpriz bir ayrılık yaşandı.

MOURINHO'NUN EKİBİNDE AYRILIK

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Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinden analiz sorumlusu Michele Salzarulo'nun kendi isteğiyle sarı-lacivertlilerdeki görevinden ayrıldığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ekibinde yer alan analiz sorumlusu Michele Salzarulo, ailevi sebepler nedeniyle ülkesi İtalya'ya geri dönmek istediği ve karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi feshedildi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

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İtalyan basınında yer alan habere göre Salzarulo, teknik direktör Ivan Juric'in yanına gitti. Salzarulo, Hırvat teknik adam ile daha önce Hellas Verona'da 2 yıl birlikte çalışmıştı.

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