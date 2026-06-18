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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! Anlaşma neden bozuldu?

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturmasının ardından, direkten dönen Aykut Kocaman ihtimalinin perde arkası aralandı. Spor yorumcusu Murat Aşık, masadaki son görüşmelerde yaşanan 'yardımcı antrenör' krizinin süreci tamamen değiştirdiğini öne sürdü.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! Anlaşma neden bozuldu?
Emre Şen

Yeni sezon planlaması kapsamında teknik direktör arayışlarını İsmail Kartal ile anlaşarak sonlandıran Fenerbahçe'de, sürecin başından beri en güçlü aday olarak gösterilen Aykut Kocaman ile neden anlaşılamadığına dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

MASADA 'YARDIMCI ANTRENÖR' KRİZİ ÇIKTI

Fenerbahçe de Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! Anlaşma neden bozuldu? 1

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte ismi ilk sıraya yazılan ve kulüp binasında son görüşmeleri gerçekleştirdiği bilinen Aykut Kocaman'ın, göreve gelmesinin önündeki tek engelin kendi ekibi olduğu iddia edildi. 343 Digital YouTube kanalında süreci değerlendiren spor yorumcusu Murat Aşık, taraflar arasındaki müzakerelerin teknik ekip planlaması yüzünden tıkandığını belirtti.

Aşık'ın iddialarına göre; Aykut Kocaman, yeni dönemde teknik ekibinde yer almasını istediği isimleri yönetime sundu ancak bu isimler üzerinde yönetim kurulu ile ortak bir noktada buluşulamadı.

"YÖNETİM DESTEĞİ OLMADIĞI İÇİN TERCİH EDİLMEDİ"

Son görüşmede yaşanan bu fikir ayrılığının ardından yönetimin farklı bir strateji izlediğini belirten Murat Aşık, süreci şu sözlerle özetledi:

"Aykut Kocaman'la yapılan son görüşmelerde yardımcı konusunda sorun yaşanmış. Yönetimin desteği olmadığı için tercih edilmemiş."

Yaşanan bu teknik ekip anlaşmazlığının ardından Fenerbahçe yönetimi rotasını hızla İsmail Kartal'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüp, kısa süre içerisinde 'Arap İsmail'i resmen göreve getirerek yeni dönemin startını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman fenerbahçe
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