Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri!

Başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında yeni teknik direktörün 1 ay içinde netleşeceğini aktarmıştı. Ali Koç, Alman veya Portekiz ekolünden hoca tercih edeceklerini duyurmuştu.Fenerbahçe'nin ünlü teknik adam Rafael Benitez ile görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Özellikle İspanyol basını, Benitez ile 2+1 yıllık ön sözleşme bile imzalandığını, tecrübeli hocanın transfer listesini Fenerbahçe yönetimiyle paylaştığını iddia etmişti.

İLK GÖZ AĞRISI SCHMIDT

Benitez'in adı sarı-lacivertli camiada heyecan yaratırken, daha sonra Roger Schmidt'in ismi gündeme geldi. Geçen yıl da Erol Bulut öncesinde Alman hocanın adı geçse de PSV ile anlaşma sağlayınca olmamıştı.Ancak daha önce Almanya’dan Eintracht Frankfurt’un yaptığı teklifi reddeden PSV’nin Fenerbahçe’ye de olumlu bir cevap vermesi beklenmiyor. Roger Schmidt için nabız yoklayacak olan Fenerbahçe daha gerçekçi hedeflere yöneldi.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI

Tüm bu gelişmelerin ardından ortaya çok konuşulacak Aykut Kocaman iddiası atıldı. Mustafa Özgür Sancar Tivibuspor'da canlı yayında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de çok farklı bir gelişme olabilir.Biraz uçuk gelecek ama bugün Fenerbahçe'de bu mesele konuşuluyor. Aykut Kocaman bir şekilde ikna edilirse Fenerbahçe'nin başına geçecek" iddiasını seslendirdi.