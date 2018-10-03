Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile temaslar sürüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu'nun geleceği tartışılıyor... Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen Hollandalı Phillip Cocu, takımdaki istikrarı bir türlü sağlayamadı. Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Göztepe'ye 1-0, Kayserispor'a 3-2 en son ise Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği ise merak konusu oldu.

Fenerbahçe, ligin 7. haftası itibarıyla 7 puanla ve -4 averajla 14. sırada yer alıyor. Gelen son bilgilere göre; Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile milli araya kadar devam edilmesi planlanıyor... Cocu, yönetime kötü gidişat ile ilgili bir rapor sunacak ve bu rapora göre durum tespiti yapılacak. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Trnava ve ligin 8. haftasındaki Başakşehir maçında takımın başında olacak olan Cocu'nun artık kredisi kalmadı... Hollandalı isim 2 maçı kazansa dahi milli arada teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

Öte yandan Spartak Trnava maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Phillip Cocu takımın başında antrenmana çıktı. (HABERTÜRK)

