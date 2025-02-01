Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız oyuncu için anlaşma sağlandı, son sözü Fenerbahçe söyleyecek

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Sezon başında Al Ahli’den kiralanan Allan Saint-Maximin’in sarı-lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini korurken, oyuncunun takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

İTALYANLAR ANLAŞMAYA VARDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli, Saint-Maximin’in Al Ahli ile olan bonservis durumunu çözerek, Fransız oyuncuyu kiralamak için anlaşmaya vardı. Ancak bu transferin tamamlanması için Fenerbahçe’nin sözleşme fesih onayı vermesi gerekiyor.

SERİE A'YA SICAK BAKIYOR

Al Ahli, Fenerbahçe’den yanıt beklerken, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun Serie A’da oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Saint-Maximin, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

(NTVspor)