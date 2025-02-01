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Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız oyuncu için anlaşma sağlandı, son sözü Fenerbahçe söyleyecek

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
01.02.2025 13:34
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Fenerbahçe’de ayrılık sinyali! Allan Saint-Maximin’in takımdan ayrılması an meselesi. Napoli transfer için harekete geçti, Fenerbahçe’nin onayı bekleniyor. Peki, yıldız futbolcu İtalya’ya gidiyor mu? İşte ayrılığın tüm detayları...

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız oyuncu için anlaşma sağlandı, son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Sezon başında Al Ahli’den kiralanan Allan Saint-Maximin’in sarı-lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini korurken, oyuncunun takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

İTALYANLAR ANLAŞMAYA VARDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli, Saint-Maximin’in Al Ahli ile olan bonservis durumunu çözerek, Fransız oyuncuyu kiralamak için anlaşmaya vardı. Ancak bu transferin tamamlanması için Fenerbahçe’nin sözleşme fesih onayı vermesi gerekiyor.

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SERİE A'YA SICAK BAKIYOR

Al Ahli, Fenerbahçe’den yanıt beklerken, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun Serie A’da oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Saint-Maximin, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

(NTVspor)

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