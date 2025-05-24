SPOR

89
81
60
59
54
50
47
47
46
46
44
44
43
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, İstanbul'dan ayrılıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlamasına başlandı. Çok yüksek ihtimalle Jose Mourinho ile devam etme kararı alan sarı-lacivertlilerde, Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği oyuncularla yollar teker teker ayrılacak. Fenerbahçe'de bir oyuncunun daha eşyalarını toplayarak İstanbul'dan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, İstanbul'dan ayrılıyor!
Emre Şen

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonda iddialı bir kadro kurması beklenen Fenerbahçe'de revizyon yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, transfer yapmadan önce takımdaki oyuncularla yolları teker teker ayıracak.

EŞYALARINI TOPLADI, AYRILIYOR!

Screenshot_1

Sezon başında Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'in opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Eşyalarını toplayan Sırp oyuncu kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılarak takıma veda edecek.

FENERBAHÇE SOL BEK ARIYOR

Screenshot_2

Kostic'in yerine daha defansif bir sol bek bakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursaspor taraftarlarından Mudanya Belediye Başkanı’na tepkiBursaspor taraftarlarından Mudanya Belediye Başkanı’na tepki
MKE Ankaragücü’nde Ercüment Tekin başkan seçildiMKE Ankaragücü’nde Ercüment Tekin başkan seçildi
Anahtar Kelimeler:
son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri son dakika transfer haberleri transfer haberleri Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Türkiye Oğuz Murat Aci'yi konuşmuştu! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye Oğuz Murat Aci'yi konuşmuştu! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, İstanbul'dan ayrılıyor!

Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, İstanbul'dan ayrılıyor!

Kutlamalarda olay çıktı! En az 39 kişi...

Kutlamalarda olay çıktı! En az 39 kişi...

İddia gündem olmuştu! Osimhen'in yakın arkadaşından açıklama

İddia gündem olmuştu! Osimhen'in yakın arkadaşından açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.