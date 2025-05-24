Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Eşyalarını topladı, İstanbul'dan ayrılıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonda iddialı bir kadro kurması beklenen Fenerbahçe'de revizyon yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, transfer yapmadan önce takımdaki oyuncularla yolları teker teker ayıracak.

EŞYALARINI TOPLADI, AYRILIYOR!

Sezon başında Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'in opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Eşyalarını toplayan Sırp oyuncu kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılarak takıma veda edecek.

FENERBAHÇE SOL BEK ARIYOR

Kostic'in yerine daha defansif bir sol bek bakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.