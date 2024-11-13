Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho'nun süre vermediği Serdar Aziz ara transferde Kasımpaşa yolcusu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişinden bu yana formayı unutan Serdar Aziz'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı tecrübeli savunmacının yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında transfer görüşmeleri için izin verdiği tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.

SÜPER LİG'DE KALDI

Birçok Süper Lig ekibinin radarında olan Serdar Aziz'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Aziz'in yeni adresi büyük oranda belli oldu.

ARA TRANSFERDE İMZA...

Buna göre Aziz'in Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 34 yaşındaki savunmacının lacivert-beyazlı kulübe imza atacağı öğrenildi.

Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan deneyimli oyuncu, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.