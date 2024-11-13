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Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho'nun süre vermediği Serdar Aziz ara transferde Kasımpaşa yolcusu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.11.2024 13:08
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe ara transfer için kolları şimdiden sıvarken Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli ismi Serdar Aziz'in yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Mourinho'nun süre vermediği Serdar Aziz ara transferde Kasımpaşa yolcusu
Serdar Aziz

Serdar Aziz

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişinden bu yana formayı unutan Serdar Aziz'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı tecrübeli savunmacının yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında transfer görüşmeleri için izin verdiği tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.

SÜPER LİG'DE KALDI

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Birçok Süper Lig ekibinin radarında olan Serdar Aziz'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Aziz'in yeni adresi büyük oranda belli oldu.

ARA TRANSFERDE İMZA...

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Buna göre Aziz'in Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 34 yaşındaki savunmacının lacivert-beyazlı kulübe imza atacağı öğrenildi.

Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan deneyimli oyuncu, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Serdar Aziz fenerbahçe
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