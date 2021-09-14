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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Ali Muhammed...

14.09.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Ali Muhammed...

Fenerbahçe Beko'da oyun kurucu pozisyonunda görev alan Ali Muhammed ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Ali Muhammed ile yollarımız ayrılmıştır.

Ali Muhammed, takımımızın formasını terlettiği süre boyunca kendisini EuroLeague'in en özel oyun kurucularından biri olarak kanıtlamış; kariyer hikayesiyle birlikte çok çalışmanın ve hiçbir koşulda asla pes etmemenin öneminin parke üzerindeki en özel örneklerinden biri haline gelmiştir.

Başarılı sporcumuz, her fırsatta gururla taşıdığını dile getirdiği Milli Takımımızın formasıyla da ülke basketbolumuza silinmez izler bırakmıştır.

Zorlu maçların ve kritik anların korkusuzca sorumluluk alan ismi olan Ali Muhammed'i ve onun parkede temsil ettiği savaşçı ruhu asla unutmayacak; ismini, onun katkılarıyla zenginleşen Sarı Mirasımız içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasında yerini alan Ali Muhammed'e, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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