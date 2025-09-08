Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi, TFF'ye bildirildi... Yeni takımı bile belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelen isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Sarı-Lacivertliler'de bu anlamda geleceği merak edilen isimlerden Alexander Djiku için de sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEKLEMEYE ALINMIŞTI

Sarı-lacivertliler, Ganalı futbolcunun transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşma sağlamıştı. Ancak daha sonra yaşanan teknik direktör belirsizliği nedeniyle Djiku'nun ayrılığı beklemeye alınmıştı.

İMZASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova'ya transferine onay verdi ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Transfer için Djiku'nun imzası bekleniyor.

TFF'YE BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Spartak Moskova ile anlaşmasının ardından Djiku'nu sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Djiku, sarı-lacivertlerde çıktığı 75 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.