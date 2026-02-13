Fenerbahçe'de ayrılık! Yönetime bile bildirdi: 'Teklif gelirse kabul edin'

Ara transfer döneminde hem Rusya’dan gelen teklifi geri çeviren hem de son anda Trabzonspor ile anlaşması gerçekleşmeyen Oğuz Aydın için sezon sonu ayrılığı güçlü bir ihtimal haline geldi. Milli oyuncunun, yaz döneminde kariyerine yeni bir yön vermeye hazırlandığı öğrenildi.

"O DA GİTMEK İSTİYOR"

Fenerbahçe forması giyen genç futbolcunun özellikle Fransa başta olmak üzere Avrupa’dan bazı kulüpler tarafından yakından takip edildiği ifade ediliyor. Teknik kapasitesi ve gelişim potansiyeliyle dikkat çeken Oğuz’un, kariyerini Avrupa’da sürdürme fikrine olumlu baktığı belirtiliyor.

"TEKLİF GELİRSE KABUL EDİN"

Kulüp çevresinden edinilen bilgilere göre Oğuz Aydın, geleceğiyle ilgili karar konusunda yönetime net bir mesaj verdi. Genç oyuncunun, olası bir transfer ihtimali için kulüp yönetimine "Uygun bir teklif gelmesi halinde kabul edin" dediği aktarıldı.

Sezonun kalan bölümünde performansını üst seviyede tutmayı hedefleyen milli futbolcunun, yaz transfer döneminde gelecek tekliflere göre kariyer planını netleştirmesi bekleniyor. Avrupa kulüplerinin ilgisinin somut adımlara dönüşmesi halinde, sarı-lacivertli ekiple yolların ayrılması sürpriz olmayacak.