Sadettin Saran bugün açıklayacak! Fenerbahçe'den Trabzonspor derbisi hamlesi

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürürken moraller zirveye çıktı. Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda taktik detaylar öne çıkarken, Levent Mercan’ın takıma dönmesi yüzleri güldürdü. Yönetimin prim hamlesi de yolda.

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'in 22. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya sahne olacak. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe ezeli rakiplerinden olan Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma şampiyonluk yolundaki en zorlu engellerden biri olarak görülürken iki takım da da son hazırlıklar tamamlandı.

O İSİM GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe’de bu karşılaşma öncesi yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. 10 Ocak’ta Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Levent Mercan, o tarihten beri sahalardan uzak kalmıştı. Tedavisi tamamlanan 25 yaşındaki oyuncu, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı ve sorun yaşamadan antrenmanı tamamladı. Böylece takımın as sol beklerinden biri dönmüş oldu. Brown’ın sakatlığı ise devam ediyor.

BAŞKAN PRİMİ AÇIKLAYACAK

Fenerbahçe Yönetimi’nin bugünkü son idmanda takımı ziyaret etmesi bekleniyor. Başkan Sadettin Saran ve kurmaylarının, teknik ekip ve futbolculara moral konuşması yapıp, başarı dileklerinde bulunacağı öğrenildi. Öte yandan yönetimin bu kritik maça özel prim açıklaması da bekleniyor.

TAKIM HAREKET EDİYOR

Sarı-Lacivertliler, kritik maç öncesi son çalışmasını bugün Samandıra’da gerçekleştirecek. Fenerbahçe kafilesi daha sonra 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel bir uçakla Trabzon’a gidecek. Sarı-Lacivertliler, burada konaklayacağı otele yerleşip maç saatini bekleyecek.

Süper Lig Trabzonspor Derbi fenerbah.e fenerbahçe
