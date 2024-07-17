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Fenerbahçe'de ayrılıp Galatasaray'a imza atmıştı... Batshuayi'den eski hocası İsmail Kartal'a gönderme

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.07.2024 08:16
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Michy Batshuayi yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken, verdiği bir röportajda eski hocası İsmail Kartal'a bir göndermede bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe'de ayrılıp Galatasaray'a imza atmıştı... Batshuayi'den eski hocası İsmail Kartal'a gönderme
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, son olarak Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak ses getirmişti.

Saır-Kırmızılılar'ın yeni golcüsü beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılı takıma imza attığı süreci açıklayan Belçikalı golcü, "Çok güzel bir transfer süreci gerçekleşti. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Galatasaray forması giydiğim için gurur duyuyorum. Yönetim gerekenleri yaptı ve ben de Galatasaray'dayım" ifadelerini kullandı.

"ICARDI İLE BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

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Hücum hattındaki yeni partneri Mauro Icardi hakkında da konuşan Batshuayi, "İyi forvetlerle oynamanın iyi tarafı, iki tarafın da iyi işler yapma çabasıdır. Mauro, çok büyük bir oyuncu ama özelliklerimiz farklı. Ben daha güçlü ve hızlıyım; onun da vizyonu geniş. Birbirimizi tamamlıyoruz. İyi bir ikili olursak güzel bir sonuç ortaya çıkacak" dedi.

"FENERBAHÇE'YE GOL ATMAK..."

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Tecrübeli santrfor, "Fenerbahçe derbisinde gol atma hayalin var mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Ben bir forvetim, forvet için her maç gol atmak çok önemlidir. Bu benim için de geçerli. Takım için önemli olmak istiyorum. Bunun için önemli maçlarda önemli goller atmak istiyorum."

İSMAİL KARTAL'A GÖNDERME

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Belçikalı hücumcu yaptığı açıklamada yeni hocası Okan Buruk'a da methiyeler dizerken, İsmail Kartal'a da bir göndermede bulundu. Batshuayi, "Okan Hoca’yla çok iyi bir iletişimimiz var. Herkesle İngilizce konuşuyor ve en azından istediklerini direkt söylüyor. Bu da oyun vizyonunu rahat anlamımıza yardımcı oluyor." dedi.

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