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Uluslar Ligi'nde İtalya maçı öncesi büyük değişim! Montella ve Mancini'den sürpriz hamleler

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella kadro ve sistem değişikliğine gidiyor. Rakip İtalya'da ise teknik direktör Roberto Mancini tam 10 ismi kadrodan çıkararak radikal bir hamleye imza attı.

Uluslar Ligi'nde İtalya maçı öncesi büyük değişim! Montella ve Mancini'den sürpriz hamleler
Burak Kavuncu

UEFA Uluslar A Ligi'nde kritik randevu öncesi iki takım teknik heyetinden radikal kararlar geldi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki mücadele tüm hızıyla devam ederken, A Milli Futbol Takımımızın İtalya ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde her iki cephede de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Grubun ilk maçında deplasmanda Fransa'ya 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılarımız, sahasında ağırlayacağı İtalya karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

MONTELLA SİSTEMİ DEĞİŞTİRİYOR!

Uluslar Ligi nde İtalya maçı öncesi büyük değişim! Montella ve Mancini den sürpriz hamleler 1

Fransa mücadelesine 3-5-2 dizilişiyle çıkan ve savunma güvenliğini ön planda tutan teknik direktör Vincenzo Montella, sergilenen mücadeleden genel anlamda memnun olduğunu belirtse de İtalya karşısında daha hücum ağırlıklı bir oyunu tercih etmeyi planlıyor. İtalyan teknik adamın, kendi ülkesinin milli takımına karşı oynayacağı bu özel müsabakada sahadaki dizilişi 4-2-3-1 sistemine dönüştüreceği ve hücum hattında daha üretken bir yapı kurmayı hedeflediği gelen bilgiler arasında.

10 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Uluslar Ligi nde İtalya maçı öncesi büyük değişim! Montella ve Mancini den sürpriz hamleler 2

Diğer taraftan konuk ekip İtalya cephesinde ise adeta bir kadro depremi yaşanıyor. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye deplasmanı öncesinde radikal bir karara imza attı. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlıklar ve performans tercihleri doğrultusunda tam 10 futbolcuyu Türkiye maçı kadrosuna dahil etmedi. Bu karar İtalyan basınında geniş yankı uyandırırken, Mancini'nin genç ve hırslı bir kadroyla sahada olacağı ifade ediliyor.

Türkiye deplasmanında kafilede yer almayacak Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma, Coverciano'daki milli takım kampında idman yapacak.

Bu arada, Nicolo Zaniolo da Türkiye ve Fransa maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği için teknik direktör Mancini'nin onayıyla milli takım kampından ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye UEFA Uluslar Ligi milli takım
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