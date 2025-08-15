Fenerbahçe'de Başkan Adayı Sadettin Saran seçim öncesi sahneye çıktı! Saran Fenerbahçe'deki sorunun parayı yanlış kullanma olduğunu belirtti...

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 13-14 Eylül'de yapılacağını, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Seçime kısa bir süre kala Fenerbahçe başkan adaylarından Sadettin Saran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saran, sorunun parayı yönetme biçimi olarak yorumladı. İşte açıklamaları…

''FENERBAHÇE’NİN HARCAMA SORUNU VAR!''

Borcu azaltmak için nasıl planınız var sorusuna yanıt veren Sadettin Saran, ‘‘Fenerbahçe’nin para bulma sorunu yok, Fenerbahçe’nin harcama sorunu var. Bu çok önemli bir fark. O yüzden o borç bizi korkutmuyor. O borç sürdürülebilir bir borç. Yeter ki doğru şeylere harcansın. Ben Fenerbahçe’nin parasının çok doğru harcandığını düşünmüyorum.’’ dedi.

GİDERLER TARAFINI ELEŞTİRDİ

Saran, ‘‘Bu iş sadece gelirle değil, giderlerle de alakalı. Gelirler tarafında çok başarılı. Giderler tarafında biraz sıkıntı var. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil.’’ ifadelerini kullandı.