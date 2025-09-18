SPOR

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç TFF ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu! ''İçimizde fırtınalar kopuyor... Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum!'' ifadeleri gündem oldu

Süper Lig de Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşırken hakem kararları geceye damga vurmuştu. Yaşanan bu olaylar sonrası Sarı-Lacivertli yönetim beklenmedik bir hamleye imza attı ve TFF'nin Riva'daki merkezine gitti. Riva'dan ayrılan Başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu.

Burak Kavuncu

Süper Lig de Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile son dakikalarda yediği golle berabere kalırken, hakem kararları geceye damga vurmuştu. Maçın ardından TFF'ye şikayetler bulunan Başkan Ali Koç, TFF'ye gideceğini açıklamıştı. Bugün TFF'yi ziyaret eden Ali Koç ve beraberindeki ekip, Riva çıkışı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUM!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanı'na, Adalet Bakanı'na bir çağrı yapmak istiyorum. Ayrıca mobing yapılan ve önleri kapatılan hakemlere sesleniyorum! Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için sesleniyorum...

Bakın bir belediye başkanının edepsiz açıklamasından dolayı iki camia birbirine düştü. O açıklama olması belki Trabzonspor Başkanı ve biz farklı açıklamalar yapacaktık. Ancak iki camia kanlı bıçaklı hale getirildi.

Toplumsal huzursuzluk korkarım derinleşerek devam edecektir! 5. haftada bunlar yaşanıyorsa...

MHK'de bir değişikliğe gidilmeli! TFF Başkanı'na da söyledim 'Sizin kuyunuz da kazılıyor olabilir' dedim. Bir yapı yıkılmaya çalışılırken, bir yapı kurulmak üzere...

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya el atılmalı. Yoksa fatura yine TFF Başkanı'na kesilecek.

İyi niyetli olduğumuz için bu noktada değiliz ama TFF'nin artık bir şeyler yaptığı görmek istiyoruz."

''OPERASYON YAPILDI!''

Ali Koç, "Maç skoruna göre TFF'ye gelip, yangın çıkartan, bas bas bağıran bir kulüp değiliz. Dünkü maçtan sonra geldik, çünkü bize karşı seçim öncesi net bir operasyon yapıldı." dedi.

Ali Koç, 'Ezan okunuyor. Zamanlama iyi oldu. Duaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Biraz bekleyelim.' dedi ve konuşmasına devam etmek için ezanın bitmesini bekledi.

''KÜÇÜK DİLİMİZİ YUTTUK...''

Ali Koç, "Yabancı hakemlerin kararlara dair yazdıklarını gösterdiler, küçük dilimizi yuttuk. Kol için 'doğal pozisyonda', Oosterwolde için de 'kendisini yere bıraktı' yazıyor." diye konuştu.

''CİDDİYE ALINMADI...''

Ali Koç, ''İbrahim Hacıosmanoğlu'nun niyeti yeterli değil. Kendisine de söyledim. Ekibinin güvenli olmadığını, elimdeki belgelerle kendisine aktardım. Üzülerek görüyorum ki bu konu ciddiye alınmadı.'' ifadelerini söyledi.

''AZİZ YILDIRIM GELSE NE OLUR?''

Ali Koç, ''TFF'nin ağır topları uzun süredir Fenerbahçe'nin seçimi üzerinde konuşuyor. 'Aziz Yıldırım gelse nasıl olur' deniyor. Bunlar net ve tespit ettiğimiz konuşmalar. Bir yapı yıkılmaya çalışılırken, belki de yeni bir yapı inşa ediliyor. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız.'' diye konuştu.

''BİR SÜRE ÖNCE SOYADINI DEĞİŞTİREN...''

Ali Koç, "Manuel bir atama ve Fenerbahçe ile derin sıkıntıları olan hiç arzu edilmeyen bir saha hakemi... Bir süre önce soyadını değiştiren ve tutuğu takım belli olan VAR hakemi! Seçim öncesi bu bir operasyondur!" dedi.

''KUMAR OLAYINDAN SONRA...''

Ali Koç, "Ferhat Gündoğdu 6 Süper Lig maçı yönetmiş. VAR'ın başındaki Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik performansı soru işareti. Casinoya gitmek suç değil ama kendisinden savunma istenince, savunma yapmadan emekli oldu. Sonrasında VAR Direktör Yardımcısı oldu.'' diye konuştu.

Koç, ''Aslında VAR'ın başında ama yabancı olarak başında birilerinin olduğunu söylediler. Kendisi dil bilmiyor, FIFA Online Dil Sınavı'nı birinden yardımla geçti. Koşu sınavlarını geçemediği içi bir sezon rapor aldı. İki kere koşu testini geçemedi, klasmanı düşecekken başvurdu ve VAR hakemi oldu. Sonra kumar olayından sonra VAR'ın başına geçti." dedi.

''NAMUS DAVASI!''

Ali Koç, "Biz bu işi namus davasına çevirdik, bütün pisliklerinizi çıkaracağız! Başkan olalım veya olmayalım... Bunun hesabını vereceksiniz!" dedi.

''SOKAKSA SOKAK... HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ''

Ali Koç, "Sokaksa sokak, sosyal medya ise sosyal medya... Sonuna kadar hakkımızı arayacağız! Seçim olmasa yürüyüş yapacaktık. TFF Başkanı ve Başkan Vekili bizi dinledi. Onları bir iki gün bekleyeceğiz." diye konuştu.

''UEFA'YA HAKEM YOLLAMAYALIM!''

Ali Koç, "Mevcut MHK Başkanı ile sorunlar çözülmez. TFF Başkanı'na söyledim, UEFA'ya hakem yollamayalım. Önce kendi bahçemizi düzeltip, öyle gönderelim. Gidişat hem bizlerin, hem de TFF'nin başını yakacak." dedi.

''İÇİMİZDE FIRTINALAR KOPUYOR!''

Ali Koç, "Sakinliğimize aldanmayın, içimizde fırtınalar kopuyor! Seçime iki gün kala bu hakemleri yollayanlardan hesabını soracağız! Tamam!" dedi.

