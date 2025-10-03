SPOR

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran Nice maçı sırasında taraftarla Devin Özek sohbeti yaptı! Bu anlar sosyal medyada gündem oldu...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Nice maçını tribünde kadroda olmayan futbolcular ve futbol direktörü Devin Özek'le birlikte takip etti. Maç sırasında taraftarın birinin "Devin Özek'i yollama" sözlerine Saran'dan esprili bir yanıt geldi. Bu yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe Başkanı Sadetti Saran, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Nice maçını tribünden takip etti. Kadroda olmayan futbolcular ve geleceği tartışılan futbol direktörü Devin Özek ile maçı takip eden Saran'a tribünlerden bir taraftar seslendi. Taraftarın "Başkanım Devin Özek'i yollama, çok iyi adam." sözlerine Saran'ın verdiği yanıt sosyal medyada ilgi gördü.

TARAFTAR SESLENDİ!

Nice maçını locasından takip eden Başkan Sadettin Saran'a tribünden bir taraftar "Başkanım Devin Özek'i yollama, çok iyi adam." dedi. Sadettin Saran taraftara esprili bir dille ve tebessüm ederek "Şimdi yollayacağım." dedi. O anlar taraftarları da güldürdü.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nice karşısında karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden Başkan Saran, sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle büyük mutluluk yaşadı.

Canlı Skor

