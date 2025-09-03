SPOR

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için çalışmalar devam ediyor! Başkan adayı Sadettin Saran'ın ''Bizim için en iyi teknik direktör o'' sözleri gündem oldu...

Fenerbahçe’de Eylül ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan adaylarından Sadettin Saran’ın "Transfer konusunda adaylığımız bile fayda sağladı. Düşünün, başkanlığımızda neler yapacağız…" sözleri gündem oldu.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Eylül ayında gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul’da başkan adayları vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Başkanlık için Ali Koç'un yanı sıra Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran'ın da çalışmalarına başladı.

‘‘DÜŞÜNÜN BAŞKANLIĞIMIZDA NELER YAPACAĞIZ…’’

Sadettin Saran bugün yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin son dönemde yaptığı transferleri işarete ederek "Transfer konusunda adaylığımız bile fayda sağladı. Düşünün, başkanlığımızda neler yapacağız…" ifadelerinde bulundu.

‘‘BİZİM İÇİN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ODUR’’

Sadettin Saran, ‘‘Teknik direktör seçimi bize kalmayacak gibi görünüyor. Biz gelmeden önce seçmiş olacaklar. O yüzden mevcut yönetim kimi seçiyorsa, 'bizim için en iyi teknik direktör o' diyeceğiz ve o ismi destekleyeceğiz.’’

AYKUT KOCAMAN VE VOLKAN DEMİREL’İ AÇIKLAMIŞTI!

Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde, “Futbol Şube Sorumlusu görevi için Aykut Kocaman’a resmi teklif yaptık, esasında gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağ olsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Değerlendiriyor. Bu arada Volkan Demirel’e de resmi teklif yaptık.” ifadelerini kullanmıştı.

