Fenerbahçe'de başkanlık yarışını Saran önde götürdü! Ali Koç iddiası: "İtiraz dilekçesi hazırlıyor"

Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçmek için olağanüstü seçimli genel kurul yaptı. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'da sona erdi. Oy verme işlemlerinin kapanması sonrasında oy sayımına geçildi.
Açılan her sandıkta Sadettin Saran, Ali Koç'un önünde yer aldı. Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı ve Fenerbahçe'de başkanlık yarışını Saran önde götürdü.
Bu gelişme sonrasında Habertürk'ün haberine göre Ali Koç'un seçim sonuçlarına itiraz dilekçesi hazırladığı iddia edildi.
