SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını Saran önde götürdü! Ali Koç iddiası: "İtiraz dilekçesi hazırlıyor"

Fenerbahçe'de bugün başkanlık yarışı heyecanı yaşandı. Oyların büyük bir bölümünü alan Saran, Fenerbahçe'nin yeni Başkanı oldu. Sonuçların büyük oranda netleşmesi sonrasında Ali Koç'un seçim sonuçlarına itiraz dilekçesi hazırladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını Saran önde götürdü! Ali Koç iddiası: "İtiraz dilekçesi hazırlıyor"
Recep Demircan

Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçmek için olağanüstü seçimli genel kurul yaptı. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'da sona erdi. Oy verme işlemlerinin kapanması sonrasında oy sayımına geçildi.

Fenerbahçe de başkanlık yarışını Saran önde götürdü! Ali Koç iddiası: "İtiraz dilekçesi hazırlıyor" 1

SARAN ÖNDE GÖTÜRDÜ

Açılan her sandıkta Sadettin Saran, Ali Koç'un önünde yer aldı. Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı ve Fenerbahçe'de başkanlık yarışını Saran önde götürdü.

ALİ KOÇ'TAN İTİRAZ HAMLESİ

Bu gelişme sonrasında Habertürk'ün haberine göre Ali Koç'un seçim sonuçlarına itiraz dilekçesi hazırladığı iddia edildi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 23'
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kongrede gerilim! Koç ve Saran destekçileri arasında kavgaKongrede gerilim! Koç ve Saran destekçileri arasında kavga
Sandıklar kapandıktan sonra dikkat çeken hamle! Faaliyetlerine ara verdiSandıklar kapandıktan sonra dikkat çeken hamle! Faaliyetlerine ara verdi
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.