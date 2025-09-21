Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Oy verme işlemi ve tüm detaylar burada...

Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için tarihi bir güne ev sahipliği yapıyor. İşte günün öne çıkan gelişmeleri...

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN YARIŞIYOR

Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran karşı karşıya gelecek. Ali Koç, dördüncü kez başkanlık için üyelerden destek isterken, Sadettin Saran da kulüp tarihinin 34. başkanı olmak için oy arayacak.

🗳 Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda oy kullanma işlemi başladı. pic.twitter.com/aU3Aswn6uk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 21, 2025

İLK GÜN NE YAŞANDI?

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un ilk gününde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi mali ve idari açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın “veto edilmeli” dediği 11, 12 ve 13. maddeler ise üyelerin oylarıyla reddedildi. Kulüp taşınmazlarına dair yönetimin karar yetkisini içeren madde ise ancak üçüncü oylamada reddedilebildi. Gündemin devamında, başkan adayı Sadettin Saran kürsüye çıkarak mevcut yönetimi eleştirirken, Ali Koç da yaptığı konuşmada “Ne kadar kötüymüşüz? Hiç mi iyi işimiz olmamış?” diyerek sitemde bulundu. Koç ayrıca Saran’ın bahis şirketiyle ilgili açıklamasına değinirken, Saran ise mevcut yönetimin 7 yılda 11 teknik direktör değiştirdiğini, 100’ün üzerinde transfer yaptığını ve camiayı ayrıştırdığını savundu.

KİMLER OY KULLANABİLECEK?

Toplamda aidat yükümlülüğünü yerine getiren 49 bin 268 üye sandığa gitme hakkına sahip. Katılımın oldukça yüksek olması beklenirken, bu kongrenin kulüp tarihine en yoğun katılımlı genel kurul olarak geçeceği öngörülüyor.

TOPLAM 50 SANDIK KURULDU

Bugün saat 10.00 ile 17.00 arasında kurulacak 50 sandıkta oy verme işlemi yapılacak. Sandıkların kapanmasının ardından tüm oylar toplu şekilde sayılacak ve divan başkanının açıklamasıyla Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak.

LİSTELER

Kongrede başkanlık için yarışacak Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri ise şöyle:

Ali Koç

Asil: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker.

Yedek: Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman.

Sadettin Saran

Asil: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural.

Yedek: Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.