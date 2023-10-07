Fenerbahçe'de Batshuayi 'yeter artık' dedirtti! Devre arasında yollar ayrılıyor...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Batshuayi arasındaki buzlar erimedi. Geçtiğimiz haftalarda Nordsjaelland maçıyla başlayan gerilim tırmandı ve yıldız golcünün sonunu getirdi.

"MAÇTAN SONRA SAMANDIRA'DA ANALİZİNİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundan İsmail Kartal, "Batshuayi'nin oyundan çıkarken tepkisi oldu?" sorusuna: "Ben sizden duyuyorum. Ben bilmiyorum. Takım 3-1 kazanmış, ne tepkisi olmuş? Ben çözemedim. Batshuayi'nin performansı fena değildi, gol attı. Diğer oyuncular da bugün gayet iyilerdi. İzleriz bakarız, bakalım ne olmuş. Maçtan sonra Samandıra'da analizini yapacağız." şeklinde cevap vermişti.

KARAR VERİLDİ

İsmail Kartal, takım içinde huzursuzluk yaratan Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılması için yönetime bir rapor sundu. Yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler forvet pozisyonu için arayışlara da start verdi.

