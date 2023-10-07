SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Batshuayi 'yeter artık' dedirtti! Devre arasında yollar ayrılıyor...

Fenerbahçe'de Batshuayi 'yeter artık' dedirtti! Devre arasında yollar ayrılıyor...

07.10.2023 17:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı maçta İsmail Kartal'a tepki göstermiş ve olay sonrasında yatıştırılmıştı. Mücadelenin 69. dakikasında oyundan alınan Michy Batshuayi'nin tepkisi bir türlü dinmedi ve İsmail Kartal kararını verdi.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Batshuayi arasındaki buzlar erimedi. Geçtiğimiz haftalarda Nordsjaelland maçıyla başlayan gerilim tırmandı ve yıldız golcünün sonunu getirdi.

"MAÇTAN SONRA SAMANDIRA'DA ANALİZİNİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

t25_fenerbahcede-mac-oncesi-b-474

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundan İsmail Kartal, "Batshuayi'nin oyundan çıkarken tepkisi oldu?" sorusuna: "Ben sizden duyuyorum. Ben bilmiyorum. Takım 3-1 kazanmış, ne tepkisi olmuş? Ben çözemedim. Batshuayi'nin performansı fena değildi, gol attı. Diğer oyuncular da bugün gayet iyilerdi. İzleriz bakarız, bakalım ne olmuş. Maçtan sonra Samandıra'da analizini yapacağız." şeklinde cevap vermişti.

KARAR VERİLDİ

f6ee23f558e74be39a1a8ff4594c38af

İsmail Kartal, takım içinde huzursuzluk yaratan Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılması için yönetime bir rapor sundu. Yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler forvet pozisyonu için arayışlara da start verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'dan ilginç protesto kararı!Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'dan ilginç protesto kararı!
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
Trabzonspor'da karar verildi! Abdullah Avcı...Trabzonspor'da karar verildi! Abdullah Avcı...
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal batshuayi fenerbahçe At atan maçı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.